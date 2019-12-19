Çağla Şıkel'den takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusuna esprili yanıt: O sizin fanteziniz

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, "Kırbaç fanteziniz mi var?" yorumunu yapan takipçisine yanıt vermeden duramadı. Ünlü isim, "Çağla Hanım merak ettim de, neden defileye kırbaç ile çıktınız? Acaba yoksa o kırbaç ile bazı fanteziler mi yapıyordunuz?" diye soran takipçisine esprili bir dille yanıt verdi.

"TAM OLARAK O SİZİN FANTEZİNİZ"

Kısa süre önce sağlık sorunları yaşayan ve bir süre hastanede bir süre tedavi gören Çağla Şıkel takipçisine "Hayır tam olarak o sizin fanteziniz" yanıtını verdi. Şıkel'in bu yanıtına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.