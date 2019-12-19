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Çağla Şıkel'den takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusuna esprili yanıt: O sizin fanteziniz

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yapılan "Kırbaç fanteziniz mi var?" sorusuna esprili bir şekilde yanıt verdi. Çağla Şıkel takipçisine "Hayır tam olarak o sizin fanteziniz" yanıtını verdi.

19.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:41

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Çağla Şıkel, hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, "Kırbaç fanteziniz mi var?" yorumunu yapan takipçisine yanıt vermeden duramadı. Ünlü isim, "Çağla Hanım merak ettim de, neden defileye kırbaç ile çıktınız? Acaba yoksa o kırbaç ile bazı fanteziler mi yapıyordunuz?" diye soran takipçisine esprili bir dille yanıt verdi.

"TAM OLARAK O SİZİN FANTEZİNİZ"

Kısa süre önce sağlık sorunları yaşayan ve bir süre hastanede bir süre tedavi gören Çağla Şıkel takipçisine "Hayır tam olarak o sizin fanteziniz" yanıtını verdi. Şıkel'in bu yanıtına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

Ünlü model, bir defileye elinde kırbaç ile çıkmıştı.

Çağla Şıkel'den takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusuna esprili yanıt: O sizin fanteziniz

Çağla Şıkel, Instagram, Magazin


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