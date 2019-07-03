03.07.2019 07:24
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Çağla Şıkel'den "Taş gibisin" diyen erkek takipçisine sert cevap

İki çcouk annesi Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından kendisine "Taş gibisin" diyen erkek takipçisine tokat niteliğinde bir cevap verdi.

Şimdilerde oğulları Kuzey ve Uzay Tuncer ile tatil yapan Çağla Şıkel, önceki gün paylaştığı selfie ile Temmuz ayının gelişini kutladı. Şıkel, fotoğrafının altına Taş gibisin, gün geçtikçe nasıl güzelleşiyorsun" diyen erkek takipçisine verdiği "Sizin gibilerden uzak duruyorum" cevabıyla hayranlarından tam not aldı.

"GÜN GEÇTİKÇE GÜZELLEŞEN TEK KADINSIN"

Bir erkek kullanıcı Şıkel'in fotoğrafına "Taş gibisin maşallah gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz nasıl oluyor bu bana söyleyin bende hanımıma söyleyeyim" yorumunu yaptı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Gelen yoruma sinirlenen Şıkel, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" cevabını verdi. Güzel manken, verdiği cevapla takipçilerinden tam not aldı. Şıkel'in cevap verdiği kullanıcının yorumunun altına "Ne güzel demişsin ağzını sağlık" ve "Güzel ayar" gibi birçok yorum geldi.

Çağla Şıkel'den Taş gibisin diyen erkek takipçisine sert cevap
Çağla Şıkel, Magazin

YORUMLAR (8)
TOSTÇU: tost yiyerekte olabilr
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TOSTCU: e tabi kimin yazdığına göre değişir zengin bir iş adamımız milyarderimiz vs. . yazsa da aynı cevabı verir miydi ? :)
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EDEP: edep haya güzel şeydir neslini devam ettirenlere.
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CANBERK: Şunlari pf poflamayın yahu kızları bukadar havaya kaldırmaktan vazgeçin artık. . makyaj guzeli bunlar makyajı yapmasa sok olursun. kendilerini bişe sanıyolar sonra. .
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GURBETCİ: Tas gibisin demenin anlami nedir yahu? Okadar duydum, dusundum cikamadim isin icinden. Bir hatun ve tasla ortak yani nedir, biri anlatsin bana.
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AYHAN: Paralı adamlara yakın durarak da diyebilirdi. Hahahaha
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FEMİNİST: HİÇ KİMSEYLE ADI ÇIKMADI BU KADININ AYNEN DEDİĞİ GİBİ ADAMLIKTAN YIOKSUN ERKEK GÖRÜNÜMLÜ TİPLER OLDUĞUNUZ İÇİN
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