Çağla Şıkel'e özenen Dünyaca ünlü şarkıcı Lil Kim, dalga konusu oldu

Beyonce gibi dünyaca ünlü starların tercih ettiği Ünlü moda tasarımcısı Rufat İsmail, son olarak ünlü şarkıcı Lil Kim'e istemeyerek de olsa 'The Butterfly Effect' adlı koleksiyonundan bir elbise verdi. Tasarımcı elbiseyi verdiğine vereceğine pişman oldu.

"VÜCUT TİPİNE UYGUN DEĞİL"

Lil Kim'in Bet Awards 2019 ödüllerinde giymek istediği kıyafeti, defilede Çağla Şıkel giymişti. Ünlü model elbiseyi muhteşem taşımıştı. Lil Kim 1.50 boyunda olduğu içinelbisenin tasarımcısından "Bu kostüm sizin vücüt tipinize uygun değil" uyarısında bulundu.

ÇAĞLA İLE KIYASLAYIP DALGA GEÇTİLER

Tüm uyarılara rağmen kıyafeti gecede giyen Kim, törenin en rüküşü seçildi ve sosyal medyanın diline düştü. Öyle ki milyonlarca takipçisi olan hesaplar bile Çağla ile kıyaslayarak dalga geçti.

"EN RÜKÜŞ KADININI TEMSİL ETMİŞ OLDUM"

Kim, kıyafet yüzünden rüküş seçildiğini söyleyince, Rufat İsmail de bir açıklama yaptı ve "2018 yılında yapmış olduğum kolesiyonda yer alan bu tasarım ilk Çağla Şıkel tarafından defilemde giyildi. Lil Kim de bu elbiseyi Çağla'nın podyum fotoğraflarından beğendi, ben Çağla'nın ünlü bir top model olduğunu ve bu elbise için uzun boy ve iyi bir fizik gerektiğini anlatmama rağmen ısrarından vazgeçmeyerek elbiseyi giydi. Kim'in yanlış seçiminden dolayı en rüküş kadınını da temsil etmiş oldum" dedi.