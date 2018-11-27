Çağla Şikel Podyumda Göz Kamaştırdı

Antalya
'nın Serik ilçesinde Türkiye
Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen Deri ve Kürk Moda
Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) açıldı. Defilede podyuma çıkan manken Çağla Şikel
göz kamaştırdı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı Antalya'nın Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi'nde bulunan Kaya Palazzo Otel'de açıldı. Manken
Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal
'ın yanısıra 30 mankenin podyuma çıktığı defilede deri ve kürk sektörünün önde gelen ürünleri sergilendi. Defilede Ayşe Hatun
Önal, sevilen şarkılarını da seslendirdi. Türk firmalardan oluşan 46 markanın yer aldığı, 15 ülkeden bin kişinin katıldığı fuar, 30 Kasım'da sona erecek.
(Murat Tümer
/İHA)
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