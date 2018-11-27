27 Kasım 2018, 23:21
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Çağla Şikel Podyumda Göz Kamaştırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) açıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) açıldı. Defilede podyuma çıkan manken Çağla Şikel göz kamaştırdı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kaya Palazzo Otel'de açıldı. Manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın yanısıra 30 mankenin podyuma çıktığı defilede deri ve kürk sektörünün önde gelen ürünleri sergilendi. Defilede Ayşe Hatun Önal, sevilen şarkılarını da seslendirdi. Türk firmalardan oluşan 46 markanın yer aldığı, 15 ülkeden bin kişinin katıldığı fuar, 30 Kasım'da sona erecek.

(Murat Tümer/İHA) Türkiye,serik,Antalya,Çağla Şikel
27 Kasım 2018 Salı 23:21