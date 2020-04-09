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Çağlan Tekil kimdir? Çağlan Tekil hayatı ve biyografisi!

Müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, hayatını kaybetti. Tekil'in ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğarken Çağlan Tekil kimdir? Çağlan Tekil hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

09.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:26
Çağlan Tekil kimdir? Çağlan Tekil hayatı ve biyografisi!

15 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gören müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, önceki akşam hayatını kaybetti. Üzücü gelime, müzik dünyasını boğarken, Çağlan Tekil kimdir? Çağlan Tekil hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

ÇAĞLAN TEKİL KİMDİR?

1986'da metal müzikle ilgilenmeye başlayan Çağlan Tekil, bu süreden çok daha önce yazarlıkla uğraşmaya başlamıştır. İlk yazısı Güneş Gençlik dergisinde yayınlanan Destruction yazısıdır. 1991'de Türkiye'nin ilk fazini; Laneth'i çıkaran Tekil, çeşitli mecmualara dışarıdan yazılar yazdı.

Çağlan Tekil kimdir? Çağlan Tekil hayatı ve biyografisi!

1993'te Go dergisinde müzik editörlüğü yaptı, 1998'de Non Serviam dergisini çıkarttı. Eko TV'de radyo programcığı yaptı. Birçok müzik grubunun kuruluşunda yer alan Çağlan Tekil, 2000-2010 yılları arasında Radyo Eken'de Laneth adlı radyo programını hazırlayıp sundu. Konser düzenleme konusunda da faalielter yürüten Tekil, 2000 yılında Anathema konserini düzenledi. Tiamat, Nightfall, Destruction ve bazı yerli konserlerle devam etti. Çağlan Tekil, 2005'te Blue Jean'de full time çalışmaya başladı.

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gündem, Güncel
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