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Çağlar'a yeni görev

Kilis Basın Cemiyeti (KBC) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar'a, yeni bir görev daha tevdi edildi.

24.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16Çağlar'a yeni görev
Basın Cemiyeti (KBC) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar'a, yeni bir görev daha tevdi edildi.

KGK 1. Olağan Genel Kurul sürecinin üçüncü gününde Ankara'da ki Genel Merkezde yapılan seçimde Yerel Medya Meclisi üyeleri belirlenerek, ilk etap genel kurul sona erdi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, konseyin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dim, konseyin uluslararası alanda yaptığı ve yapacağı çalışmalarda Yerel Medya Meclisinde görev yapan üyelerin kuruluştan bu yana en büyük katkıyı koyduklarına dikkat çekti. Genel kurula katkı ve katılımları için teşekkür eden Dim, kongre divanını oya sundu ve divanı göreve davet etti. Yerel Medya üyelerinin katılımlarıyla yapılan genel kurul toplantısında Yerel Medya Meclisi'nin üyeleri belirlendi. KGK Genel Başkanı Dim, toplantının kapanışında seçimin ve sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Yerel Medya Meclisi'nde Osmaniye, Aksaray, Karaman, Gaziantep, Manisa, Çanakkale, Adana, Konya gibi İllerin Temsilcilerinin bulunduğu listede KGK Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar'da yer aldı. - KİLİS

Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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