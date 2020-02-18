Çağlar Çorumlu'dan 'Übü Hep Übü'

Geleneksel tiyatro anlayışını kıran, sembolist ve absürd tiyatronun en önemli simgelerinden biri olan Alfred Jarry'nin Übü karakteri, Özgür Erkekli'nin kalemi ve rejisiyle TiyatrOPS tarafından "Übü Hep Übü" oyunuyla yeniden sahneye taşınıyor.











1888 yılında Alfred Jarry'nin yarattığı karakter Übü, yine Alfred Jarry ve François Rabelais , William Shakespeare, C.H. Grabbe, George Büchner'in yapıtlarından yararlanarak Özgür Erkekli'nin kalemi ve rejisiyle, "Übü Hep Übü" TiyatrOPS'un birinci senesinde sahneleniyor.







Übü Hep Übü'de; yüceltilmiş toplumsal değerleri alçaltan, tüm aşağı değerleri yücelten zamansızlığın içinde basitliğiyle, kabalığıyla, gülünçlüğüyle Übü ve ona eşlik eden kişiliksizleştirilmiş, saf ve gizemli bir yaşama sahip yardımcıları yani "Kenar Süsleri", zamandan ve mekandan taşarak karşımıza geliyor. Eksik orkestrasının şarkılarıyla bir taşlama komedisi olan Übü Hep Übü'de, Übülük müessesesi kendi kökleriyle birlikte günümüzdeki yerini arıyor.







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