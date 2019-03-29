Çağlar Çorumlu'nun TiyatrOPS'u Açıldı

Çağlar Çorumlu'nun yönetmen ve yazar Nefrin Tokyay'ın onu cesaretlendirmesi ve desteklemesi ile 2014 yılında kurduğu TiyatrOPS, yazar Rodrigo Garcia'nın 'Daisy' oyununu 'Yorgun Cümleler Günlüğü' ismiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde seyircisiyle buluşturdu. Nefrin Tokyay yönetmenliğinde sahneye konan oyun, tüketim toplumu içerisinde sistem tarafından savrulan insanı konu alıyor.

Çağlar Çorumlu'nun tek kişilik oyunu Yorgun Cümleler Günlüğü'nün prömiyerini seyredenler arasında Ozan Güven, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt, Sevinç Erbulak, Nursena Yılmaz, Tuğba Çom Makar, Hakan Bilgin, Fethi Kantarcı, Boncuk Yılmaz, Özlem Türkad, Bihter Özdemir de yer aldı.

TiyatrOPS; çağdaş tiyatro metinlerinin yanısıra modern ve sıradışı yazarlarla seyirciyi buluşturmayı, prodüksiyonlarında farklı disiplinlere yer vermeyi amaçlıyor. Oyun ve performanslarla birlikte; dinletiler, okuma tiyatrosu, söyleşiler, film gösterileri ve çeşitli atölyelerin gelecek sezon programında yer alması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler