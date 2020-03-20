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Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Evde kalın" uyarısında bulundu.

20.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:38

Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların, insanları bilinçlendirme hareketi sürüyor. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile birlikte herkese "Evde kalın" uyarısında bulundu.

Çağlar Söyüncü'nün paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Herkese merhaba, zor günlerde bizler için hayatını tehlikeye atarak koronavirüsle mücadele eden tüm doktorlarımız ve sağlık birimlerimiz, en büyük kahramanlarımız. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım."

Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

İngiltere'de Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Etiketler : Leicester City FC, Spor

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