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Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

Çağlar Söyüncü'nün Premier Lig'deki ilk golünü attığı maçta Leicester City, Crystal Palace'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

03.11.2019 19:08

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın misafiri oldu. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, Jamie Vardy'nin 88. dakikada ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Leicester City puanını 23'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, Crystal Palace 15 puanda kaldı. Maçta 90 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü, Leicester City'deki ilk golünü atmış oldu.

"BÜYÜK TÜRK, LEİCESTER SAVUNMASININ KALBİ"

Öte yandan karşılaşmayı anlatan spiker, Premier Lig'deki ilk golüne imza atan başarılı savunmacı ile ilgili "Büyük Türk, Leicester savunmasının kalbi" yorumunda bulundu.

Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

Spor

Kaynak: AA


YORUMLAR (1)
VATANDAŞ:helal olsun be sana ülkenin gururu
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