Çağlar Söyüncü İngiltere'yi salladı! Efsaneler mest oldu

Liverpool'un efsane stoperi Jamie Carragher ve İngilizler'in efsanevi forveti Gary Lineker, Leicester City'nin Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'yü övdü.

Jamie Carragher, kendine ait sosyal medya hesabından, "Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü izlemeyi çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda İngiltere'nin en ünlü yorumcularından biri olan Lineker ise, "Leicester City'nin Harry Maguire sonrası neden stoper almadığı çok açık; Sadece onlar Çağlar Söyüncü'nün ne kadar iyi olduğunu biliyorlardı. Adının üstündeki noktaları hak ediyor." yorumunu yaptı.

PERFORMANSIYLA 'EN PAHALI STOPER'İ SOLLADI!

Leicester City formasıyla bu sezon tüm maçlara ilk 11'de başlayan ve sürekli sahada olan Çağlar, Tottenham maçında da formasını bırakmadı.

Harry Maguire'nin bir stoper için rekor olan 87 milyon euro'luk bonservisle Manchester United'a gitmesinin ardından yıldızı parlayan Çağlar, Tottenham maçında 9 kez topu kritik noktalardan uzaklaştırdı. 2 pas arası ve 3 top çalmayla oynayan Milli stoperimiz, 4 ikili mücadelenin 3'nü kazandı. 2 kez hava topuna çıkan Çağlar, 2'sini de rakiplerine bırakmadı.

Çağlar, maç boyunca sadece 1 kez faul yaparken, 54 pasta yüzde 88.9 isabet sağladı.

İşte iki efsane ismin Çağlar Söyüncü için yaptıkları paylaşımlar;