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Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City galibiyet serisini 5'e çıkardı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.

23.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:10Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City galibiyet serisini 5'e çıkardı
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.
Ligin 13. hafta maçında Leicester City, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu.
Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta konuk ekip, 64. dakikada Ayoze Perez ve 82. dakikada Jamie Vardy'nin penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Leicester City ligdeki ikinciliğini devam ettirirken, ev sahibi takım 15 puanda kaldı.

Leicester City FC, Spor

Kaynak: AA

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