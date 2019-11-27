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Çağlar Söyüncü'nün Hayali

Çağlar Söyüncü, Altınordu altyapısından yetişmeye başladığı ilk günlerden beri Avrupa hayaliyle yaşıyordu. Kaliteli bir futbolcu olmak adına her türlü desteği gördüğü Altınordu'da azmi ve becerisiyle kendisini gösterdi ve 2016 yazında Freiburg'a transfer olarak Türkiye'de ikinci ligden Avrupa'ya transfer olan ilk oyuncu oldu. Freiburg'da da istikrarlı bir şekilde form grafiğini yükselten Çağlar, 2018 yazında 19m£'ya Leicester City'nin yolunu tuttu. Premier Lig'deki ikinci senesinde takımın değişmez oyuncularından biri haline helen Çağlar, çok kısa bir sürede tüm futbol kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

27.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:13
Çağlar Söyüncü, altyapısından yetişmeye başladığı ilk günlerden beri hayaliyle yaşıyordu. Kaliteli bir futbolcu olmak adına her türlü desteği gördüğü Altınordu'da azmi ve becerisiyle kendisini gösterdi ve 2016 yazında 'a transfer olarak Türkiye'de ikinci ligden Avrupa'ya transfer olan ilk oyuncu oldu. Freiburg'da da istikrarlı bir şekilde form grafiğini yükselten Çağlar, 2018 yazında 19m£'ya Leicester City'nin yolunu tuttu. Premier Lig'deki ikinci senesinde takımın değişmez oyuncularından biri haline helen Çağlar, çok kısa bir sürede tüm futbol kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.
Çağlar Söyüncü'nün Hayali

Altınordu, Freiburg, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout


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