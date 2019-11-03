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Çağlar Söyüncü'nün Premier Lig'deki ilk golü 3 puanı getirdi

Leicester City: 0-2Maçın spikerinden Çağlar yorumu: Büyük Türk, Leicester savunmasının kalbiMilli futbolcu Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla Premier Lig'deki ilk golüne imza attı.

03.11.2019 19:04Çağlar Söyüncü'nün Premier Lig'deki ilk golü 3 puanı getirdi

Leicester City: 0-2

Maçın spikerinden Çağlar yorumu: Büyük Türk, Leicester savunmasının kalbi

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla Premier Lig'deki ilk golüne imza attı. Deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada kalan Çağlar, savunmadaki başarılı performansını 1 golle de süsledi.

Premier Lig'in 11'inci haftasında Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace, Leicester City'i ağırladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Çağlar Söyüncü ve 88'inci dakikada Vardy kaydetti.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika mücadele ederken, 1 de gol buldu. Çağlar, mücadelenin 81'inci dakikasında ise sarı kart gördü.

"BÜYÜK TÜRK, LEICESTER SAVUNMASININ KALBİ"

Öte yandan karşılaşmayı anlatan spiker, Premier Lig'deki ilk golüne imza atan başarılı savunmacı ile ilgili de "Büyük Türk, Leicester savunmasının kalbi" yorumunda bulundu.



Spor

Kaynak: DHA

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