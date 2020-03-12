Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
12.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:30
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri görüldü. Durumlarını takip ediyoruz ve önlem amaçlı takımdan uzak tutuyoruz." ifadelerini kullandı.
Leicester City, lig mücadelesinde 14 Mart Cumartesi günü Watford'un konuğu olacak.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri görüldü. Durumlarını takip ediyoruz ve önlem amaçlı takımdan uzak tutuyoruz." ifadelerini kullandı.
Leicester City, lig mücadelesinde 14 Mart Cumartesi günü Watford'un konuğu olacak.
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Kaynak: AA
Etiketler : Leicester City FC, Spor
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