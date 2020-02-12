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Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de en çok pas yapan 6. oyuncu oldu

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de sezonun bugüne kadarki bölümünde ligin en çok pas yapan 6. ismi oldu.

12.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:19

İngiltere Premier Lig'in resmi twitter hesabından yayınlanan bir istatistikte Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün bu sezonki başarısı bir kez daha gözler önüne serildi.

Ortaya çıkan istatistikte Premier Lig'de bu sezon en çok pas atan futbolcular listelendi. Milli futbolcumuz ligin en çok pas yapan 6. oyuncusu oldu.

ZİRVEDE VAN DIJK VAR

Bu konuda zirvede olan isim ise Liverpool'dan Virgil Dijk oldu. Toplam 2051 pas ile Premier Lig'in zirvesinde olan Van Dijk'ı takım arkadaşı 1708 pas ile Trent Alexander-Arnold takip etti.

Premier Lig'de en çok pas yapan ilk 6 isim ve pas rakamları şu şekilde açıklandı;

Virgil Van Dijk - 2051

Trent Alexander-Arnold - 1708

Lewis Dunk - 1692

Andrew Robertson - 1687

Fernandinho - 1638

Çağlar Söyüncü - 1637

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de en çok pas yapan 6. oyuncu oldu

Van, Spor


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