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Çağlar Söyüncü'ye nazar değdi! Büyük talihsizlik

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Manchester City ile oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri maçta büyük bir talihsizlik yaşadı. Riyad Mahrez'in çektiği şutta Çağlar'ın ayağına çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu ve milli yıldız büyük bir üzüntü yaşadı.

22.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:07

İngiltere Premier Lig 18. hafta mücadelesinde Manchester City ile Leicester City karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda maçta sahadan galibiyetle ayrılan tarf, 3-1'lik skorla Manchester City oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mahrez, 43. dakikada İlkay Gündoğan ve 69. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 22. dakikada Vardy'den geldi.

Bu sonuçla Manchester City puanını 38'e çıkararak ligde 3. sıradaki yerini korurken, Leicester City ise 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

ÇAĞLAR'IN TALİHSİZ ANI

Manchester City maçına ilk 11'de başlayan ve 90 dakikada sahada kalan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, takımının yediği ilk golde talihsiz bir an yaşadı.

Riyad Mahrez'in 30. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut, Çağlar Söyüncü'nün ayağına çarparak yön değiştirdi ve top ağlarla buluştu.

Maç boyunca birbirinden kritik hamlelerde bulunan genç savunmacı, bu talihsiz an sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Çağlar Söyüncü'ye nazar değdi! Büyük talihsizlik

Leicester City FC, Manchester City, Riyad, Spor


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