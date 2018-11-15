Çağlar Söyüncü: "Zamana İhtiyacımız Var"

A Milli Futbol
Takım'da Çağlar Söyüncü, 17 Kasım Cumartesi günü Konya
'da İsveç
'le oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ilgili konuştu. Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde Çağlar, "Şanslarımız da vardı ama iyi değerlendiremedik. Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Şimdi önümüzde önemli bir İsveç maçı var. Konya seyircisine çok güveniyoruz. Orada çok güzel maçlar oynandı. Elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Bunun sözünü verebiliriz. Takım arkadaşlarımıza, abilerimize, hocalarımıza güveniyoruz. İnşallah yüzümüz güler. Alnımızın akıyla bu maçtan çıkarız." diye konuştu.
Çağlar, beklenen oyunu ortaya koymak için zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Zamana ihtiyacımız var çünkü rakiplerimiz en az 5-6 yıldır birlikte oynuyor. Biz 1,5 yıldır birlikte oynuyoruz. Oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Konya,Futbol,İsveç
15 Kasım 2018 Perşembe 00:55