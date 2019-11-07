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Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.

07.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:19

İstanbul Çağlayan'da yer alan İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. kattan atlayarak intihar eden İbrahim Özkan ünlü yazar Seray Şahiner ile evliymiş. Adliye'de intihar eden 35 yaşındaki İbrahim Özkan, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.

İbrahim Özkan (35), öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan,daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın baygınlık geçirdi. Polis olay yerini bir süre güvenlik çemberinde tuttu.

YAZARIN EŞİ ÇIKTI

İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner ile kısa bir süre önce evlendiği öğrenildi. Özkan'ın intihar sebebi henüz belirlenemedi.

SERAY ŞAHİNER KİMDİR?

1984 yılında Bursa'da doğan Seray Şahiner, İstanbul'da büyümüştür. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden sinema anadalı yüksek lisans derecesi almıştır.

'Aylık Paldır Kültür Dergisi' ve 'Birgün Gazetesi'nde çalışmıştır. Çeşitli işlerde çalışan Şahiner, 2006 yılında 'Varlık Dergisi'nin düzenlediği Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde 'Gelin Başı' isimli öykü dosyası 'Dikkate Değer' bulunmuştur.

Bir dönem Sırrı Süreyya Önder'e senaryo asistanlığı yapan Şahiner, 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen 'Yedi Tepeli Aşk' oyununda 'Gelin Başı' kitabında yer alan öyküleri sahnelenmiştir. 2010-11 yıllarında 'Gelin Başı'ndaki öykülerden uyarlanan 'İadesiz Taahhütsüz' adlı oyun, Tiyatro Boyalıkuş tarafından sahnelendi. 2011'de ikinci öykü kitabı "Hanımların Dikkatine" Can Yayınları'nca yayımlandı.

Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı

Seray Şahiner, İbrahim Özkan, Çağlayan, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA


YORUMLAR (3)
GÜL: Ickili arac kullanip baskalarinin ölümüne neden olmadan rezilligi kendi bitirmis.
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ÇINAR: koca intihar etti de, eşinin tanıtımı neden yapıldı bu haberde, , kimdir falan. . . . bize ne. . . Haber olan adam o da vefat etti o kadar. . .
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ZİYAA: Allah rahmet eylesin.
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