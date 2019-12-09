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Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın

KAĞITHANE'de tekstil atölyelerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

09.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:57Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın
KAĞITHANE'de tekstil atölyelerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın atölyelere ve yan binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayla Sokakta bulunan bir binanın çatısında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Tekstil atölyelerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısında çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine verdi. Çatıyı tamamen saran alevler nedeniyle binada çalışan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya itfaiye aracının merdiveni yardımıyla su ve köpük sıkarak müdahalede bulundu. Yangın atölyelere ve yan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- İstanbul

Çağlayan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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