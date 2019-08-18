ÇAĞLAYAN'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ ANİ FREN YAPAN KAMYONA ÇARPTI

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Çağlayan'da, Mecidiyeköy- İstanbul Havalimanı seferi yapan belediye otobüsü, D-100 karayolunda ilerlerken önündeki otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani fren yaptığı kamyona çarptı. Kazada, 20 yolcunun bulunduğu otobüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D - 100 Karayolu Çağlayan mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BS 244 plakalı kamyonun sürücüsü, emniyet şeridindeyken bir anda önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferi yapan, İstanbul A.Ş.'ye bağlı belediye otobüsü, önünde bir anda duran kamyona çarptı. Kazada otobüsün sürücüsü yaralandı. Otobüsteki 20 yolcu ise kazdan yara almadan kurtuldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle D - 100 Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

