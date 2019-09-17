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Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan adam kendini vurarak ağır yaralandı.

17.09.2019 16:38

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, saat 16.15 sıralarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın otopark girişinde meydana geldi. Polis yetkililerinden edinilen bilgilere göre, adliyede görevli özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Ferhat U. silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hemen yakınında bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu

İstanbul Adliyesi, Çağlayan, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(10)
KOROGLU:Avrupada ceza hukuku bizimki gibi, cunku zamaninda Turk ceza hukuku avrupadan alinmistir 1923 yilinda zamaninda cumhuriyeti kuranlar! Onlara sovun cahil cahil yorum yazacaniza!
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Sana da sövelimmi
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SAHİN:Desene adalet guvenlikcisi bile bu sekilde yonetilen adalete isyan etmis
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CİHAN CİHAN:CENNETIN NERDE OLDUGUNU BILMEM AMA CEHENNEMIN TURKIYE OLDUGU KESIN BUNE YA
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ZIRT:Adliyede adalet sağlanmış olmalı. Adaletin sesleri. :) Hakimler gaspçıları tecavüzcüleri iyi halden saldıkça adaletin sesleri yükseliyor. Cezaların artması lazım ki bunlar hiç olmasın.
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ADINIZI YAZIN:Ülke teksas''a dödü . . . .
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MESUT:bitane top al, sektire sektire git.
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BİŞAR:Allah sonumuzu hayır eylesin. insanlarımız iyice hırçınlaştı. . . . ekonomi ve siyası istikrar yok insanların çoğu bunalım yaşıyor
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İZMİR:Ülkemiz her gün kan kaybediyor.
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S:texas''a hoşgeldiniz.
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