ÇAĞLAYAN'DA MAHKEME KARANTİNAYA ALINDI

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Tüketici Mahkemesi'nin kalem memurunda koronavirüs vakası tespit edildi.

18.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:35
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Tüketici Mahkemesi'nin kalem memurunda koronavirüs vakası tespit edildi. Mahkeme karantinaya alınırken, vaka tespit edilen memurun evde tedavi gördüğü ve iki hakime de tedbir amaçlı izin verildiği öğrenildi.
2 HAKİM İZOLE EDİLDİ
6. Tüketici Mahkemesi'nde kalem memuru olarak görev yapan bir görevlide, koronavirüs tespit edildi. Memurun taşıyıcı olduğu ve koronavirüs belirtileri göstermediği öğrenildi. Vaka tespit edilen memurun 14 gün boyunca evde tedavi göreceği ve idari izne çıkarıldığı bilgisi edinildi. Ayrıca mahkemede görev yapan iki hakim de tedbir amaçlı 14 gün izne çıkarıldı.
DURUŞMA YAPILMAYACAK
Kalem odasına "Covid-19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır" şeklinde uyarı yazısı yazılırken, duruşma salonu önüne de duruşma yapılmayacağına dair bilgilendirme notu asıldı. Duruşma salonunun dezenfekte edildiği öğrenildi. ÇAĞLAYAN’DA MAHKEME KARANTİNAYA ALINDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çağlayan, Güncel, Haber

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