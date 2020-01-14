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Çağlayan'da yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi kabzayla vitrin camını kırmaya çalıştı

Kağıthane'de yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi güpegündüz bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulundu.

14.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:46Çağlayan'da yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi kabzayla vitrin camını kırmaya çalıştı
'de yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi güpegündüz bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulundu. Soyguncuların silahın kabzasıyla camı kırarak altınları almaya çalışan soyguncular, başarısız olunca kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kağıthane Vatan Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi, koşarak cadde üzerindeki kuyumcuya geldi. Gelir gelmez içeriye bile girmeden elindeki silahın kabzasıyla cama vuran soyguncu, ikinci kez denediği camı kıramayınca apar topar kaçtı.

Kabzayla camı kırmaya çalıştılar

Soyguncular vitrindeki altınlara alamadan kayıplara karışırken o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı ve yüzleri maskeli iki kişiden biri kuyumcunun camını kırmaya çalışıyor. Diğeri ise soyguncunun arkasından gelerek altınları çantayı hazırlıyor. Cam kırılmayınca paniğe kapılıp kaçıyorlar. Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Büyük panik yaşayan kuyumcular ise polis merkezine giderek ifade verdi.

"İçeriye giremediler, sadece cama vurup kaçtılar"

Olayla ilgili konuşan esnaf Engin Kaya, "İçerideydik, iki kişi camı silahın dipçiğiyle vurup bir anda kaçtılar. Ne olduğunu bizde anlayamadık. Dışarıya çıktık, caminin sokağına girip kayboldular. İçeriye giremediler, sadece cama vurup kaçtılar. Panik oldu tabi insanlar topladı, sonra ortam sakinleşti" dedi.

, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kağıthane, Çağlayan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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