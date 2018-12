Çağrı Merkezi Sektöründe İnsan Odaklı Gelişim İhtiyacı Vurgulandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:03



Çağrı Merkezleri Derneği, sektör temsilcileri, fikir önderleri ve karar vericileri, gerçekleştirdiği 2018 ÇMD Geleneksel Çağrı Merkezi Zirvesi'nde bir araya getirdi. Derneğin 10. kuruluş yılında gerçekleşen zirvede sektörün insan odaklı gelişim ihtiyacı vurgulandı.Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), 10. kuruluş yılında gerçekleştirdiği 2018 ÇMD Geleneksel Çağrı Merkezi Zirvesi ile iç kaynak-dış kaynak çağrı merkezleri ve sektöre hizmet veren tedarikçilerin üst düzey yöneticilerinden oluşan 400'e yakın profesyoneli bir araya getirdi. '10'un İçin' temasıyla Derneğin insan odaklı gelişim yaklaşımı çerçevesinde gerçekleşen zirvenin ana sponsorluğunu ise Webhelp Türkiye üstlendi."Markalar insanı merkezlerine alan stratejiler belirlemeli"Konferans programının açılışını Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2. Başkanı Cabir Bilirgen yaptı ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin kritik gördüğü konularda katılımcıları bilgilendirdi. Zirvede, insan faktörünün öneminin altı çizen Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı; "Dijitalleşme ile birlikte markalar için müşteri memnuniyetinin önemi daha da arttı. Sosyal medya gibi yeni pek çok kanaldan müşteri hizmetleri sunabilen çağrı merkezleri de bu nedenle daha kritik bir konuma geldi. Günümüzde markaların başarısı, müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılmalarına bağlı ve bu noktada da çağrı merkezleri artık çok daha güçlü bir rol üstleniyor. Teknoloji hızla gelişip değişirken insanların bilgi alma ihtiyaçları değişmiyor. Markaların bu nedenle insanı merkezlerine alan stratejiler belirlemeleri, önce çalışan memnuniyeti sonra müşteri memnuniyeti anlayışını sahiplenmeleri gerekiyor" dedi.Programın devamında Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Stratejist ve İletişimci Haluk Sicimoğlu ise insan odaklı iletişimin önemine değinen bir konuşma yaparken, 'Dijital Dönüşüm Deneyimi' başlıklı konuşmasıyla TATA Communications Türkiye Ülke Müdürü Umur Can Yalçın, 'Yeni Nesil İş Yaşamı' başlıklı konuşmasıyla Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran , 'Dönüşen Dünyada İnsan Beyni' başlıklı konuşmasıyla Sinir Bilimleri Uzmanı Dr. Kerem Dündar, 'Türk Yıldızları'nda 10 Yıl' başlıklı konuşmasıyla 2004-2014 Türk Yıldızları Akrobosi Timi Lideri ve Pilotu Evren Ayna beğeni toplayan paylaşımlarda bulundular.Etkinlikte aynı zamanda ÇMD'nin bu yıl 3. kez düzenlediği Altın Kulaklık Ödülleri de sahiplerini buldu. 'En Samimi Müşteri Deneyimi Hikayesi' kategorisinde Vestel Çağrı Merkezi'nden Merve Gezenoğlu, 'Bu İşi Seviyorum, Çünkü' kategorisinde Assistt Çağrı Merkezi'nden Elif Şahan ve 'En Etkili Sosyal Sorumluluk Projesi' kategorisinde ise DHL Express Çağrı Merkezi'nden Süleyman Mertcan Şemen ödüllerini ÇMD Başkanı Metin Tarakçı'dan aldılar.2018 ÇMD Geleneksel Çağrı Merkezi Zirvesi, Webhelp Türkiye'nin ana sponsorluğu ve TATA Communications'ın teknoloji sponsorluğunun yanı sıra Avaya, Atos Müşteri Hizmetleri, Tegsoft, CCR, Jabra Gn, Alotech, Merak Ediyor, Efa Tur, SYS, Sestek, Rubi By, Game of Call Center ve Ulak Net Çağrı Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleşti. - İSTANBUL