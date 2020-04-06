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Çağrı merkezinde telefonların başına geçen Başkan Aktaş Açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günde ortalama 10 bin telefonu cevaplandıran 'Alo 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

06.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:10
Çağrı merkezinde telefonların başına geçen Başkan Aktaş Açıklaması
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günde ortalama 10 bin telefonu cevaplandıran 'Alo 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Bir çalışanın masasına oturarak gelen 3 telefonu karşılayan Aktaş, 1500 personelle bütün şehrin ihtiyaçlarına yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi ana yerleşkesinde yer alan Alo 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Merkez ziyaretinde maskesi yüzünde bulunan ve girişte dezenfekte işlemlerinden geçen Başkan Aktaş, gelen çağrılar ve vatandaşların talepleri hakkında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'dan bilgiler aldı. Ziyaretinde Alo 153 Çağrı Merkezi personeliyle de sohbet eden Başkan Aktaş, daha sonra bir telefonun başına geçerek gelen 3 çağrıyı cevaplandırdı. Başkan Aktaş, Kestel'den Feridun Arslan, Baruthane Mahallesi'nden Cemal Gümüşali ve Ahmet Vefik Paşa Mahalllesi'nden Öznur Arslan isimli vatandaşların sıkıntılarını not alarak ilgili birimlere aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, sıkıntılı süreci Bursa özelinde yenebilmek adına büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Bursalıların ihtiyaçlarına yetişebilmek adına 'tüm birimlerle' gece gündüz mesai harcadıklarını belirten Başkan Aktaş, "1500 personelle, Bursa'nın 17 ilçesinde 3 milyon nüfusa yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Alo 15 Çağrı Merkezi'ne ait 50 hat ile gün içerisinde gelen istekleri değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Çağrıların bizimle alakalı olanları olduğu gibi olmayanları da var. Arkadaşlarımız, her konuda hemşerilerimize yardımcı olmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Alo 153'ü ararken hassas olalım"

Günde 10 bine yakın telefonun cevaplandırıldığı Alo 153 hattının sadece gerçek ihtiyaç sahiplerine yönelik olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Aldığımız bilgiler ışığında insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kimi vatandaşımız maaşını çekememiş, bununla alakalı yardım istiyor. Bir diğerinin pazardan alışveriş yapılmasıyla ilgili talebi olabiliyor. Gelen telefonlarla arkadaşlarımız, vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Keyfi aramalar, tüm bu çalışmaları engelleyici nitelikte oluyor. Lütfen bu konuda hassas olalım" ifadelerini kullandı. Alo 153 Çağrı Merkezi'nde çalışan personele teşekkür eden ve görevlerinde başarılar dileyen Başkan Aktaş, "Büyük titizlikle, elinizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyorsunuz. Bütün milletimize geçmiş olsun. Cenab-ı Hak, en kısa zamanda bu belayı başımızdan def etsin" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alinur Aktaş, Güncel
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