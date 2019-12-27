Cahide Sonku kimdir? Cahide Sonku doğum tarihi ne zaman? Cahide Sonku biyografi!

Sinema dünyasının önemli isimlerinden Cahide Sonku doğum gününde anılıyor. Önemli yapımlarda aldığı rollerle hatırlanan ve başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Cahide Sonku kimdir? Cahide Sonku hayatı ve biyografisini mercek altına alıyoruz. Cahide Sonku doğum tarihi ne zaman?

CAHİDE SONKU KİMDİR?

Cahide Serap ya da bilinen adıyla Cahide Sonku 27 Aralık 1919, Yemen doğumludur.18 Mart 1981'de İstanbul'da vefat etmiştir. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu. Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve ilk kadın yıldızıdır.

CAHİDE SONKU BİYOGRAFİ

16 yaşında Darülbedayi'ye girmiş, zamanla İstanbul Şehir Tiyatroları'nın gözde oyuncuları arasına girmiştir. Muhsin Ertuğrul döneminin önemli isimlerindendir. 1933'te "Söz Bir Allah Bir" filmiyle sinemaya geçti. Daha sonra 1950 yılında kendi adına Sonku Film şirketini kurdu. "Fedâkar Ana" filmiyle yönetmenliği denedi. Oyuncu Talat Artemel ile evlenip ayrıldı. Bir süre sonra Fabrikatör İhsan Doruk ile evlenen Sonku'nun bu evlilikten Ender adında (d. 1953) bir kızı oldu. Daha sonra bu eşinden de boşandı.

"Bataklı Damın Kızı Aysel" adlı filmle ünlenen Cahide Sonku, o günden sonra adeta bir "fetiş" oldu ve hemen her filmde erkeklerin kalbini kırıp kaçan güzel kadın rolüyle izleyicinin karşısına çıktı. 1963 yılında bir yangın sonucu kurmuş olduğu Sonku Film'in yanması üzerine iflas eden Cahide Sonku hayatının geri kalan kısmında kısa bir süre Şehir Tiyatrosunda çalıştı daha sonra buradan ayrılan Sonku ömrünün son yıllarını sefalet içinde geçirdi.

1979 yılında Sinema Yazarları Derneği hizmet ödülünü aldı. Sonku, 1981'de Alkazar Sineması'nda fenalaşarak 61 yaşında öldü. Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

CAHİDE SONKU FİLMLERİ

• Söz Bir Allah Bir 1933, oyuncu

• Bataklı Damın Kızı Aysel 1935, oyuncu

• Akasya Palas, 1940, oyuncu

• Şehvet Kurbanı, 1940,oyuncu

• Kıskanç, 1942, oyuncu

• Yayla Kartalı, 1945, oyuncu

• Senede Bir Gün, 1947, oyuncu

• Fedakar Ana, 1949, yönetmen

• Vatan ve Namık Kemal, 1951, yönetmen ve oyuncu

• Beklenen Şarkı (film), 1954, yönetmen ve oyuncu

• İlk ve Son (film, 1955)