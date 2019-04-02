Cahit Özkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Şırnak Beytüşşebap belediye başkan adayı olan Cahit Özkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Şırnak Beytüşşebap ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Cahit Özkan isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Şırnak Beytüşşebap adayı Cahit Özkan kimdir? HDP Şırnak Beytüşşebap adayı Cahit Özkan yüzde kaç oy aldı?

Cahit Özkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Şırnak Beytüşşebap belediye başkan adayı olarak gösterilen Cahit Özkan Beytüşşebap ilçesinde % 38,51 oranında oy almıştır. Beytüşşebap ilçesinde % 38,51 oranında oy olan Cahit Özkan adlı HDP adayı toplamda 1.535 adet oy sayısına ulaştı.

Cahit Özkan Kimdir?

Cahit Özkan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Şırnak, Beytüşşebap Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.

Şırnak Beytüşşebap ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.