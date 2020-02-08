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Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi

SAKARYA'da, yayladaki evinden dönerken çakallar tarafından Murat Kurt, elektrik direğine tırmandı.

08.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:52Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi

SAKARYA'da, yayladaki evinden dönerken çakallar tarafından Murat Kurt, elektrik direğine tırmandı. Yakınlarından yardım isteyen Kurt o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'da oturan Murat Kurt, Acelya Yaylası'ndaki yayla evini kontrol etmeye gitti. Geri döneceği sırada tipi fırtınasına yakalanan Murat Kurt, 2 çakal tarafından kovalanmaya başladı. Koşarak kaçmaya başlayan Kurt, elektrik diğerine tırmanarak yakınlarını arayıp yardım istedi. Murat Kurt yaylaya gelen yakınları tarafından ilçe merkezine getirildi.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Murat Kurt, olayı şöyle anlattı:

"Yaylada bulunan evlere hırsız girdiğini haberini duyunca kros motorla gitmek zorundaydım, yayla evine 1 kilometre kala motorumu bıraktım. Yol kapalı olduğu için yürüyerek gittim. Dönüşte motor çalışmadı, yoğun kar yağışı başlamıştı, yayla evime dönemedim. 2 çakal kovaladı elektrik direğine çıktım. Telefonla akrabalarıma beni almaları için haber verdim. Hatıra amacıyla çektim, 3 saat yakın bekledim beni kurtardılar. Öncelikle yaylaya gideceklere tek başlarına gitmemeleri söylüyorum ve yanlarına mutlaka bıçak, çakmak, tüfek almalarını en önemlisi tek başlarını gitmemelerini tavsiye ediyorum."



Murat Kurt, Akyazı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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