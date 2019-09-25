Haberler » Güncel » Haber

Çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, bodrum'da geceyi aydınlattı

MUĞLA ve Aydın'da gök gürültülü sağanak etkili olurken, çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar Bodrum'da geceyi aydınlattı.

25.09.2019 08:36Çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, bodrum'da geceyi aydınlattı
MUĞLA  ve Aydın'da gök gürültülü sağanak etkili olurken, çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar Bodrum'da geceyi aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi için yapılan uyarının ardından Aydın'ın Didim ilçesi ve Söke Ovası ile Muğla'da Güllük Körfezi'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Bodrum yarımadasından kuş uçuşu yaklaşık 50-60 kilometre mesafede, Ege Denizi üzerinde başlayan yağış sırasında çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar ise geceyi aydınlattı. Sağanak sırasında bazı bölgelerde su baskınlarının yaşandığı belirtildi.



Bodrum, Muğla, Aydın, Ege, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:50 Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 5 yaralı
08:50 Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakmaya destek olmak için e- posta dönemi başlattı
08:49 Dha yurt bülteni - 2
08:48 Yıldırımlar geceyi aydınlattı
08:48 Eski müze taşındı, yeni müze kuruluyor
08:47 Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
08:46 Sivas'ta THM Korosu konser verdi