Haberler » Güncel » Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi - Haber

Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle kamu ve yerel yönetimlerde bulunan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba kullanımı yasaklandı.

03.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:01Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle kamu ve yerel yönetimlerde bulunan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba kullanımı yasaklandı. Bu süre içerisinde birçok araçtan çakar lamba sökülürken, bu sefer de trafikte tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı.
İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 1 Kasım itibariyle trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba kullanımı kısıtlandı. Yasak kapsamında Kamuda, yerel yönetimler de, diğer mesleklerde ve üniversitelerin üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba sistemleri söküldü. Ancak geçen süre içerisinde bu sefer de yasak olmasına rağmen bazı araçlarda tepe lambası kullanımı başladı.
Kullanması yasak olmasına tepe lambası kullanan bir çok yetkisiz araç İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan sabah ve akşam saatlerinde tepe lambalarını yakarak emniyet şeridini kullanmaya devam ediyor. Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraların çekim yaptığını gören bazı araç sürücüleri emniyet şeridinden çıkarken bazıları da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.
(Volkan Kayalar/İHA)

İçişleri Bakanlığı, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:08 Datça Milli Eğitim Müdürlüğü'nden engelliler için farkındalık klibi - Haber
11:08 Toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı - Haber
11:08 Düzce'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Haber
11:08 Kırılan elleri cam kemik hastası İlknur'a engel olmuyor - Haber
11:08 "Oğlunu Kandil'e götürdük" diyen sanıklara 15 yıla kadar hapis istemi - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
10:35 Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor - Haber
10:32 Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haberler
10:58 Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Uğur Güneş'in eski sevgilisinden olay itiraf: Beni aldattı - Haberler
10:05 İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 11:14:30