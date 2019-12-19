Haberler » 3. Sayfa » Çakar tertibatlı araçta sahte 'TBMM araç giriş kartı' ele geçirildi - Haberler

Çakar tertibatlı araçta sahte "TBMM araç giriş kartı" ele geçirildi

İstanbul Sarıyer'de şüphe üzerine durdurulan çakar tertibatlı araçta sahte "TBMM araç giriş kartı" ve "araç görevlendirme" belgeleri ele geçirildi.

19.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:19Çakar tertibatlı araçta sahte
'de şüphe üzerine durdurulan çakar tertibatlı araçta sahte "TBMM araç giriş kartı" ve "araç görevlendirme" belgeleri ele geçirildi. tarafından gözaltına alınan aracın sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, belgeleri temin eden şahıs ise aranıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta Maslak Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yaptıkları uygulamada çakar tertibatlı olduğu görülen bir aracı şüphe üzerine durdurdu. sürücüsü Enes Ö. (25) görevlilere milletvekili sıfatıyla imza edilmiş sahte "TBMM araç giriş kartı" ve "araç görevlendirme" belgesi ibraz etti. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada bahse konu evrakların Meclisten verilmediği belirlendi. Şüpheli şahsın ibraz ettiği belgeler arasında Mustafa E. adına düzenlenmiş sahte polis kimlik kartı fotokopisi de ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı. Şahsın belgeleri kendisini polis olarak tanıtan Yasin isimli kişiden 7 bin 500 TL karşılığında aldığını beyan etmesi üzerine kimliği tespit edilen Yasin S.'nin (35) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yasin S.'nin Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda ise Meclis idari amiri sıfatıyla imza edilmiş ve 5 araç için düzenlenmiş sahte TBMM araç giriş kartı, araç görevlendirme belgesi ve dağıtım listesi belgesi, Meclis idari amiri sıfatıyla imza edilmiş sahte T.C Cumhurbaşkanlığı fors kartı ele geçirildi. Yasin S.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, Enes Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

İstanbul, Sarıyer, Polis, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan (Güvenlik Konseyi): Sistem artık ömrünü tamamladı - Haberler
11:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü - Haberler
11:08 İslahiye'de tefeci operasyonu: 31 gözaltı - Haberler
11:06 Belediyeye ait kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
11:05 Kayseri'deki asayiş olaylarında 261 kişi tutuklandı - Haberler
10:24 Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, isim vermeden Arınç'ın damadını hedef aldı - Haberler
10:16 Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü - Haberler
10:06 FETÖ'cü şirket, Erdoğan'ın konutunun görüntülerini saat saat kaydedip arşivlemiş - Haberler
09:55 Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı - Haberler
09:25 Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza verildi, ehliyetine el konuldu - Haberler
19.12.2019 11:19:18