Haberler » 3. Sayfa » Çakarlı araçlara ceza yağdı

Çakarlı araçlara ceza yağdı

Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından Bursa polisi birçok noktada uygulama yaptı.

01.11.2019 11:10Çakarlı araçlara ceza yağdı
Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından Bursa polisi birçok noktada uygulama yaptı. Ekipler, çakar lamba kullandıkları belirlenen çok sayıda araca ceza kesti.

Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst seviyede yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının da çakarlı araç kullanmaması yönündeki yasanın yürürlüğe girmesiyle polis ekipleri birçok noktada uygulama yaptı. Sabah saatlerinde Bursa-İzmir ve Bursa-Ankara yolunda uygulama yapan ekipler, yetkisiz araç kullandıkları belirlenen birçok sürücüye bin 2 lira ceza kesti. Denetimler sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanan iddia ve şikayetlerin önüne geçilebilmesi için uygulamaların artırılarak devam edeceği öğrenildi. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:09 Rize'de bir binanın dış cephe kaplaması tehlike saçıyor
16:08 Konya'da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu
16:07 Antalya'da 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
16:06 Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören...
16:07 Güvenlik kaynakları, Türk-Rus ortak devriyesinin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30...
16:05 Kamyonu durdurmak isterken duvarla araç arasında kaldı
16:04 Ankara'daki kan donduran kadın cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
1.11.2019 16:17:30