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Cakarta sular altında

Endonezya'da aşırı yağışlar sele dönüştü.

17.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:36Cakarta sular altında

Endonezya'da aşırı yağışlar sele dönüştü. Başkent Cakarta ve çevresindeki çok sayıda bölge sular altında kalırken 2 kişinin sel sularına kapıldığı, birinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevresinde aşırı yağışlar sele dönüştü. Cakarta'nın doğusundaki Jambak bölgesinde sel sularına kapılan 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Romi adında 20 yaşında bir genç olduğu belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cakarta'da sel sularıyla dolan sokaklarda bazı kişilerin su kayağı yaptığı da görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Selden görüntüler

-Su kayağı yapan bir adam

-Motosikletlerin sular altında kalması

-Sokakların sular altında kalması

-Dolapla su kayağı yapan bir kadın

-Detaylar



Jakarta, Güncel

Kaynak: DHA

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