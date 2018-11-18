18 Kasım 2018, 18:40
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Çakı: 'Bizim İçin Değerli Bir Galibiyet'

Çakı:

Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Ahmet Çakı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-65 yendiklerin maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında  konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-65 yenen Darüşşafaka Tekfen'in  başantrenörü Ahmet Çakı, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda  bulunan Çakı, "Son dönemde ligde ucu ucuna maçlar kaybettik. Bu durum takımda  gerginlik yarattı. Bu maçta iyi reaksiyon verdik. Maça iyi başladık. Üçüncü  periyotta istediğimiz oyunu sergiledik ve farkı açtık. İyi bir takım olduğumuzu  düşünüyorum. Bizim için değerli bir galibiyet." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz ise  savunmada basit hatalar yaptıklarını bildirdi.
İlk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini aktaran Yavuz, "Darüşşafaka  Tekfen, üçüncü çeyreğe rakip yarı alanda baskı yaparak başladı. Hakemler lehimize  kritik pozisyonlarda düdük çalmayınca oyundan düştük. Savunmada basit hatalar  yaptık. Dördüncü çeyrek de böyle devam etti. Önümüzdeki hafta oynayacağımız  Banvit maçı bizim için çok önemli. O maça hazırlanmaya başlayacağız." diye  konuştu.
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