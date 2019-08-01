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Çakıcı: "Boyabat büyüyor, yerel kalkınma başlıyor"

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 60 ülkeye ihracat yapan bir şirketin Boyabat'ta fabrika kuracağını belirterek, "Boyabat büyüyor, yerel kalkınma başlıyor" dedi.

01.08.2019 10:01 Çakıcı:
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 60 ülkeye ihracat yapan bir şirketin Boyabat'ta fabrika kuracağını belirterek, "Boyabat büyüyor, yerel kalkınma başlıyor" dedi.

Boyabat Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan endüstriyel mutfak ekipmanları üreten bir firmanın yetkileri Boyabat Belediyesi ekipleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundular. 60 ülkeye ihracat yapan firmanın Boyabat'ta kuracağı fabrika için açıklama yapan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat büyüyor, yerel kalkınma başlıyor. Cemal Karaca ve kardeşleri Boyabat Organize Sanayi Bölgemize 60 ülkeye ihracat yapan 'endüstriyel mutfak ekipmanları' fabrikasının kurulumu için etüt çalışmalarına başladı. Boyabat için çalışıyoruz, hizmete sevdalıyız" diye konuştu. - SİNOP

İhracat, Boyabat, Ekonomi

Kaynak: İHA

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