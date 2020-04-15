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Çakıcı'nın da bulunduğu Sincan Cezaevinde tahliyeler başladı

ANKARA'da Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki bazı hükümlüler, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, tahliye edildi.

15.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:38
Çakıcı'nın da bulunduğu Sincan Cezaevinde tahliyeler başladı

ANKARA'da Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki bazı hükümlüler, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, tahliye edildi. Cezaevinde kalan Alaattin Çakıcı'nın da tahliye edilmesi bekleniyor.

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın da bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma ekipleri, tahliyeler nedeniyle cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi. Basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi. Kanundan yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi. Hükümlülerin, koronavirüs önlemleri kapsamında otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları ve maske taktıkları görüldü. Bazı hükümlüler ise cezaevinin yakınında bekleyen yakınlarına teslim edildi.

ALAATTİN ÇAKICI TAHLİYE EDİLECEK

Öte yandan cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın da gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor. Organize suç örgütü elebaşı Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil olmuştu. Yasadan yararlanan isimlerden olan Çakıcı'nın gün içinde cezaevinden çıkması bekleniyor

Görüntü dökümü:

Cezaevinden çıkan otobüslerden görüntü

Güvenlik önlemlerinden görüntü

Tahliye edilen hükümlülerden görüntü

Genel detay


Kaynak: DHA

Etiketler: Sincan Ceza İnfaz Kurumu, Sincan, Güncel
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