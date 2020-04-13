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Çakıcı: "Tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık"

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat'ımızın içi rahat olsun diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık" dedi.

13.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:34
Çakıcı:
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat'ımızın içi rahat olsun diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık" dedi.

Boyabat Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında önlemlerini sürdürürken, hal yeri giriş ve çıkışlarına el dezenfektan noktaları kuruldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri hal yeri giriş ve çıkışlarında hijyen tedbirlerine rutin olarak devam ederken, alışverişlerini yapmaya gelen vatandaşlara el dezenfektanı uygulandı. Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat'ımızın içi rahat olsun diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Hijyen konusunda gerekli uyarılarımıza devam ederek, Hal yeri giriş ve çıkışlarına el dezenfektan noktaları kurduk. Tedbirimizi alalım, güvende olalım" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Şefik Çakıcı, Boyabat, Güncel
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