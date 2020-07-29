Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti

Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsettiSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen kedinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.

29.07.2020 12:46 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:40

Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen kedinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.

Pamukova ilçesinde yaşayan Oğuz Akın, 6 aylık 'Çakıl' ismini verdiği kedisine haşladığı mısırı uzattı. Kedi koçandan mısır yerken, Oğuz Akın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oğuz Akın kedisinin mısır yediği anları, sosyal medyada paylaştı. Kedinin mısır yediği anlar tebessümle izlenirken, görüntüler beğeni topladı.

Çakıl’ın mısır yediği anlar gülümsetti

Kaynak: DHA

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