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Çakır Kaymakam Çorumluoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret ederek korona virüs salgını ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve son gelişmeleri değerlendirdi.

01.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:58
Çakır Kaymakam Çorumluoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret ederek korona virüs salgını ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Kaymakam Çorumluoğlu ziyarette yaptığı konuşmasında salgının daha fazla kişiye yayılmaması için resmi kurumların açıklamaları doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Çorumluoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Ülke çapında olduğu gibi Ereğli'de de virüsle mücadele kapsamında devletimizin tüm birimleri koordinasyon halinde çalışmaktadır. Bu mücadele de tabi ki asıl sorumluluk devletimizin ve bizlerin omuzlarındadır. Ancak alınan tedbirlerin sonuç alması ise bu tedbirlere vatandaşlarımızın gösterdiği riayet oranında olacaktır. İlk günlere nazaran vatandaşlarımızın duyarlılığı ve çabası hissedilir derece artmıştır. Vatandaşımızdan tek ricamız resmi kurumların yaptığı açıklamaları esas alarak günlük yaşamlarını buna göre sürdürmeleridir. Bunun dışında en ufak bir aksi hareket virüsle mücadele programının zafiyete uğramasına yol açacaktır.

Bunun dışında alınan ekonomik tedbirler var. Bu hususta planlamamız yapılmıştır. Hiçbir aksamaya meydan vermeden belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacaktır."

Çakır ise korona virüs salgınıyla mücadele noktasında büyük özveri gösteren başta Kaymakam Çorumluoğlu olmak üzere tüm kamu ve sağlık personeline teşekkür etti. Çakır açıklamasında "Korona virüsle mücadelenin Kaymakamımızın koordinasyonunda başarıyla sürdürülüyor. Tedbirlere uyum sağladığımız oranda bu süreci en az sıkıntıyla atlatacağız. Devlet ve millet olarak bunu başarabilecek inanç ve yeteneğe sahibiz. Bu süreçte gösterdikleri yoğun çabadan dolayı başta kaymakamımıza, kaymakamlık personeline ve en başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, gerek kamusal alanda gerek diğer sektörlerde emek sarf eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Çorumluoğlu, Mehmet Fatih, AK Parti, Güncel
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