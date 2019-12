Çakır, Posbıyık'ın açıklamalarına yanıt verdi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Gülüç Belediyesi'nin kapanacağı iddialarını yalanlarken, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın meclis toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır bu gün parti binasında AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Rıfkı Gültekin, Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi Yüksel Başkan, Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru ve Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş'ın katılımları ile basın toplantısı düzenledi."Üniversite kampüsünü Cumhurbaşkanımız çözmüştür"CHP'li Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın üniversite kampüs alanını ve tersanelerin tapu sorunu kendisi çözmüş gibi açıklamalar yapmasına tepki gösteren Çakır iki konuda da hizmetin AK Parti hükumeti tarafından getirildiğini anlattı. Posbıyık'ın 20 yıldır ne üniversite nede kredi yurtlar kurumu ile ilgili bir hizmetinin bulunmadığına vurgu yapan Çakır "Eski devlet hastanesinin olduğu yere fakülteler yapılacak dediğimiz muhalefet partisi ilçe başkanı "burasının askeriyeye verildi, peşkeş çekildi, askeriyenin buraya el koymasına müsaade edildi" gibi ifadelerle basın açıklaması yapmıştı. Orası yaklaşık 80-90 milyon TL'lik bir yer. Buradaki binaların birini hayırseverimiz, bir tanesini Sayın Kaymakamımızın da açıkladığı gibi OYAK Erdemir'in yapması planlanıyor. Bu bölgenin projesini İstanbul üniversitesi ücret karşılığında çiziyor. Yerel yönetimin katkısı imar düzenlemelerinde bu projeye katkı vermeleridir. Birileri 'Buz hizmeti biz kazandırdık' gibi algı yapmaya çalışsa da geçmişteki 20 yılda üniversiteye, kredi yurtlara ek binalar yapılıp yapılmadığını tüm Ereğli halkı tarafından biliniyor. Bu bizim hükümet olarak sağladığımı bir hizmettir. Bunda da en büyük pay Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Saadet hanımın ve milletvekillerimizindir. Herkesin burada emeği var" dedi."Tersanelerin tapusunun alınmasını milletvekillerimiz sağladı"Tersaneler bölgesindeki iki firmanın tapu almasında milletvekillerinin büyük çabası olduğunu dile getiren Çakır konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı; "Teranede iki tane şartlara uyan firmaların, tapularını almaları için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde Sayın Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu, Sayın Valimiz ve projeyi başından sonuna kadar takip eden Sayın Kaymakamımızın eseridir. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim buradaki niyetimiz şuydu; firmalarımız tapu aldıklarında kredi kullanabilecekler ve teminat olarak gösterebilecekler. Kredi kullanabildiklerinde yeni gemi siparişleri alarak tersaneler daha hareketli hale gelecek. 6 ay 1 sene içerisinde göreceksiniz, tersanelerde çalışan sayımız daha da iyi hale gelecektir.""OYAK Genel Müdürü ile STK'ları buluşturduk"Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ile yapılan toplantıya katılmamasını doğru bulmadığını buna rağmen kurulan platform üyelerinin tüm istek ve taleplerinin dile getirildiğini belirten Çakır "Kasım ayında Süleyman Savaş Erdem tarafından Ereğli'de toplantı yapılacağını, bu toplantıyı da milletvekillerimiz, başta da Hamdi Uçar Milletvekilimizin girişimleri ile OYAK Yöneticileri ve Ereğli'de ki STK temsilcileri ile bir araya getirdik. Katılıma baktığımızda Ereğli'de kurulan platformun sözcüleri ve icra komitelerinin tamamı oradaydı. Tabi ki Belediye başkanı da olsaydı daha iyi olurdu. Ama önemli olan insanların kendilerinin olması değil, taşıdığı fikirlerin orada birileri tarafından dile getirilmesidir. Öncelikle bu toplantının düzenlenmesini sağlayan başta milletvekillerimiz ve OYAK yönetimine teşekkür ederiz. Biz orada söylenenlerin de takipçisiyiz. Acentecilerin sorunlarının 2020 Ocak ayından sonra çözüleceğini, işsizlikle ilgili talepleri, nakliyecilik sektörünün iletilen sorunlarını, kapalı spor salonu ve Erdemir stadının gençlik spora devriyle ilgili talebimizi, çevreyle ilgili konular konuşuldu. Kamuoyuna da açık daha şeffaf takip edebileceği bir çevre politikası. Kendileri çevre ile alakalı en ufak bir sorunu olmadığını söylediler. Biz bu konuları bir masa etrafında toplanarak uzlaşı ile çözeceğiz. Biz hükümet olarak şikayet eden konumunda olamayız. Toplantılara katılmayışımızın sebebi de buydu. Eğer OYAK yada Erdemir yönetimine bir konu iletilmesi gerekiyorsa biz bunu milletvekillerimiz aracılığıyla, bakanlarımız aracılığıyla ve en sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız aracılığıyla iletiriz. Şu an gelindi, bir masa etrafında oturuldu, komisyonun seçmiş olduğu sözcülerin tamının sözü dinlendi" şeklinde konuştu.OYAK'a bağlı Er Maden şirketinin Kandilli Beldesi'nde aldığı kömür ocağında sondaj çalışmalarını tamamladığını ve Ocak ayında 50-100 kadar işçi ile üretime başlayacağını vurgulayan Çakır, burada toplamda 600-700 kişinin istihdam edileceğini, bu rakamında madenciler adına sevindirici olduğunu dile getirdi. Çakır ilçede Orta ölçekli sanayi alanları kurulması yönünde çalışmaların devam ettiğini, TOKİ ile ilgili olarak ta yeni arsa arayışının sürdürüldüğünü belirtti."Gülüç Belediyesi kapanmayacak"Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın gündeme getirdiği Gülüç Belediyesi'nin kapanacağı iddialarının doğru olmadığını belirten Çakır, tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren cüruf sahasının da Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde olduğunu söyledi. Çakır açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Gülüç Belediyesi'nin kapanmasıyla ilgili belediye başkanımızın böyle bir şey söylemesi; biz iç işleri bakanlığından da teyit aldık. En ufak böyle bir durum söz konusu değil. Zonguldak büyük şehir olduğunda tüm beldeler kapanacaksa Gülüç beldesi de o durumda kapanacak. Yoksa onun dışında Gülüç'ün kapanması en ufak bir şekilde dahi söz konusu değildir. Sayın Belediye başkanımızın cürufla alakalı çok söylediği bir konu; şu an bu cüruf sahası Gülüç Belediyesi sınırları içerisinde değil Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları içerisindedir. Birilerine izin vermiş derken, eğer varsa verilmiş bir izin bu Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları içerisindedir. Acaba bu firmadan festivale bir katkı alınmış mıdır? Bazı sanatçıların sponsorluğu bu firmalara ödettirilmiş midir? Onları da ilerleyen günlerde ortaya koyacağız. Yoksa cürufun çevreye zararıyla ilgili çevre ve sağlık gerekli şartları yapacaktır. Cüruf sahası Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde yer almasına rağmen Gülüç Belediyesi ile alakalı farklı bir algı oluşturmaya çalışmayı anlamlı bulmuyoruz.""Ereğli teşkilatıyla ilgili istifa söz konusu değil"AK Parti'de Alaplı ve Kozlu ilçe başkanlarının istifalarının ardından kendisinin de istifasının istenip istenmediği yönündeki soruya da yanıt veren Çakır "Bu süreci milletvekillerimiz, il başkanımız genel merkezimizle istişare halinde yürütür. Böyle bize ulaşmış bir bilgi yok. Ulaştığı zamanda cevabı hep birlikte değerlendiririz. Ereğli teşkilatıyla ilgili şu an öyle bir şey söz konusu değil. Alaplı teşkilatının istifasıyla ilgili basına yansıyan bir konu var ama onunda bize bilgilendirmesi olmaz" dedi."Milletvekilimiz Hamdi Uçar'ın Ereğli'ye hizmetleri vardır"Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'a yönelik söylemlerini de değerlendiren Çakır "Sayın Milletvekilimizin Ereğli'ye gelen hizmetleri engellemesi gibi hoş olmayan ifadeler yakışık ifadeler değil. Bu gün üniversitemizin yeri çözüme kavuştuysa milletvekillerimizin sayesinde, Gülüç'e okul yapılıyorsa milletvekillerimizin sayesindedir, Çaylıoğlu yolun u yapıyorsak milletvekillerimizin desteğiyle yapıyoruz. Milletvekilimizi Ereğli düşmanı ilan etmek, Ereğli'ye gelen hizmetleri engelliyor demek abesle iştigaldir. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. OYAK gibi bir sorunda dahi, vatandaşlarımızın, STK'ların talebini kendisine ilettiğimiz zaman OYAK Genel Müdürünü Ereğli'ye getireceğiz dediğimiz zaman dahi bazılarının kafasında soru işaretleri vardı. OYAK Genel Müdürünü milletvekillerimizin başta da Hamdi Uçar'ın desteği ile getirdik. Partiye geçip geçmemeyle alakalı konu; milletvekilimiz bir halk tabiriyle 'Üstüne para verseler almayız' ifadesini kullanmış. Çünkü AK Parti'nin bir misyonu var. Genç, dinamik, hareketli daha yarınlara hizmet edebilecek belediye başkanlarıyla ilgili. Böyle bir durum ne Halil beyden bize neden bizden Halil beye böyle bir talep gitmiştir."Çakır yapılan açıklamaların ardından gazetecilerin gündeme dair sorularına yanıt verirken, mecliste AK Parti grubu olarak Ereğli'nin menfaatlerine yönelik kararlara destek verdiklerini aleyhine olan durumlara da karşı çıktıklarını söyledi. - ZONGULDAK