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Çakır: "Yapılması gereken zararı minimize etmektir"

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurum Havalimanı'ndaki CAT3 sisteminin yüklenici firmanın işi tam zamanında bitirememiş olmasından kaynaklanan sorun sebebiyle zor bir sürecin yaşandığını belirtti.

05.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:15Çakır:
Anadolu Basın Birliği (ABB) Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurum Havalimanı'ndaki CAT3 sisteminin yüklenici firmanın işi tam zamanında bitirememiş olmasından kaynaklanan sorun sebebiyle zor bir sürecin yaşandığını belirtti.

Erzurum'da şu an uçak bileti fiyatlarının yüksek oluşunun, CAT3 sistemiyle doğrudan ilgili olmadığını vurgulayan Çakır, "Erzurum'da uçak biletleri neredeyse bir yıldır el yakıyor ve bu durumun başlıca sebebi sefer sayılarının azaltılmış olmasıdır. CAT3 sistemi ise, bu işin tuzu biberi olmuştur" dedi.

Hükümetin, 'da yapılan devasa hava limanıyla farkını dünya genelinde ortaya koyduğunu vurgulayan ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır, "Erzurum'daki bu sorun hükümetin sorunu değildir. Erzurum'daki bu sorun, hükümete derdini anlatmakta yetersiz kalan Erzurum siyasetinin sorunudur. Bu sorun, Erzurum'da hangi işin, nerede ve nasıl yürütüldüğünü takip edemeyen Erzurum bürokrasisinin sorunudur. ve bu sorun Erzurum'u böylesine gereksiz bir gündemin kucağına atan yüklenici firmanın sorunudur" diye konuştu.

ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır, havayolu ulaşım sorununun Erzurum basını tarafından aylarca gündemde tutulduğunu, ama soruna el atmaları gerekenlerin bu durumu sürekli geçiştirdiklerini anımsatarak, "Bu saatten sonra takke düşmüş, kel görünmüştür. Erzurum, hiçbir dönemde böylesi bir ihmal, sahipsizlik ve çaresizlikle karşı karşıya kalmamıştır. Dolayısıyla yapılması gereken, bundan sonraki süreçte Erzurum ve Erzurumlunun uğrayacağı zararı minimize etmektir. Sefer sayılarının kısıtlanmadan, günün belirli ve makul saatlerine planlanması ve bu yolla bilet fiyatlarının da aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır" dedi. - ERZURUM

İstanbul, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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