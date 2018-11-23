Çakır, Yatırımcıları İhalelere Katılmaya Davet Etti

23 Kasım 2018 Cuma 16:54



23 Kasım 2018 Cuma 16:54

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılacak olan yerlerle ilgili yatırımcıları ihalelere katılmaya davet etti.Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 22. birleşiminin 1. oturumu Büyükşehir Belediye Meclisi Salonunda yapıldı. Mecliste, 38 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.Samsun Büyükşehir Belediyesine ait şehrin çeşitli yerlerinde bulunan yerlerle ilgili ihaleye çıkılacağını hatırlatan ve bu konuda mecliste bir çağrıda bulunan Başkan Çakır, "Büyükşehir Belediyemizin atıl duran mülkleriyle ilgili konu önceki meclis gündemleri ve bu günkü meclis gündemimizde yer aldı. Bu meclis toplantımızda bunların satışıyla ilgili konuyu gündeme getirdik. Şehrin çeşitli yerlerinde belediyemize ait ekonomik değeri yüksek olan yerler var. Daha önce bunları ihale ile satışa çıkarmıştık fakat talep olmayınca fiyatlarında biraz indirim yaptık. Ben buradan Samsun'da ve Samsun dışındaki yatırımcılara bu ihalelere girmeye davet ediyorum. İhaleyle bu yerler satılacak. Tabii ihale şartlarına uygun bir şekilde en yüksek rakamı verene biz bu yerleri vereceğiz. Atıl durumda olan mülklerimizi istediğimiz şartlarda istediğimiz rakamlara satılırsa biz bunları yatırıma çevirmeye çalışacağız. Bir kısmı ile belki borcumuzu kapatırız ama bir kısmıyla da şehrimizde ihtiyaç olan alt yapı üst yapı ve farklı ihtiyaçlar için kullanacağız. Bu ihalelere herkesi davet ediyorum" dedi. - SAMSUN