19.06.2019 17:38
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Çakırözer'den Sarıcakaya'daki çiftçilere geçmiş olsun ziyareti

Çakırözer

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Eskişehir'de etkili olan yağışların ardından oluşan sel felaketinden etkilenen çiftçilere geçmiş olsun ziyaretlerini sürdürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Eskişehir'de etkili olan yağışların ardından oluşan sel felaketinden etkilenen çiftçilere geçmiş olsun ziyaretlerini sürdürüyor.

Çakırözer, yaşanan felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan ve Türkiye'nin sebze yatağı olarak bilinen Sarıcakaya'da İğdir, Kapukaya, Mayıslar köylerinde çiftçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Çiftçilerin zararlarının bir an önce karşılanması çağrısında bulunan Çakırözer, konunun Meclis'te de takipçisi olacağının sözünü verdi.

"Mecliste takipçisi olacağım"

Sarıcakaya'nın Eskişehir'in sebze yatağı olarak bilindiğine dikkat çeken Çakırözer, "Sarıcakayamız Türkiye'nin sebze deposu. Tüm Türkiye'yi doyuruyor. Yaşanan felaketin ardından ortaya çıkan durum çok vahim. Domates, salatalık seraları yerle bir olmuş durumda. Çiftçimizin yüzde yüzün üzerinde zararı var. Yaşanan felaketin ardından ortaya çıkan zarar bir an önce karşılanmalı, çiftçimize ekonomik destek verilmeli. Bizler sonuna kadar çiftçimizin yanındayız. Meclis'te de konunun takipçisi olacağız" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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