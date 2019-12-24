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"Üniversite öğrencilerine yardım ediyorum" diyerek para toplayan dolandırıcı yakalandı

Bursa'da "Rauf Denktaş'ın yeğeniyim, fakir öğrencilere laptop hediye ediyorum" diyerek ayakkabı tamircisinin parasını alıp kayıplara karışan şüpheli, Bursa polisi tarafından yakalandı.

24.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:19

'da "Rauf Denktaş'ın yeğeniyim, fakir öğrencilere laptop hediye ediyorum" diyerek ayakkabı tamircisinin parasını alıp kayıplara karışan şüpheli, Bursa polisinden kaçamadı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHEYE DÜŞTÜ, ÜNİVERSİTELERİ ARAYIP SORDU

Bursa'da, kendisini Kıbrıs'tan gelen, Rauf Denktaş'ın yeğeni ve aynı zamanda öğretim görevlisi olarak tanıtan Bayram İ. "Fakir öğrencilere laptop hediye ediyorum" diyerek vatandaşlardan yardım topladı. Bu yolla 74 yaşındaki ayakkabı imalatı yapan Hilmi Demirtaş'a da ulaşan Bayram İ., öğrencilere vereceği bilgisayarların bandrol parasının ödenmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, fakirlere yardım edeceğini düşünerek Bayram İ.'ye 225 lira verdi. Parayı aldıktan sonra kayıplara karışan Bayram İ.'den şüphelenen Demirtaş, Bursa'da ve Kıbrıs'ta bulunan üniversiteleri arayarak böyle bir çalışanlarının olup olmadığını sordu. Şahsın bu kurumlarda çalışmadığını öğrenince dolandırıldığını anlayan Demirtaş, durumu polise bildirdi.

KİMLİĞİ GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Ayakkabı dükkanına gelerek Demirtaş'ın ifadesini alan polis ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kamerasını inceledi. Dolandırıcının kimliğini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bayram İ.'yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan incelemelerde Bayram İ.'nin Orhangazi'de olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu Orhangazi ilçesinde Bayram İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen Bayram İ. burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA


Rauf Denktaş, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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