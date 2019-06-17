17.06.2019 16:06
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Çakmağa gaz doldururken yanan genç, hava ambulansıyla İzmir'e gönderildi

Çakmağa gaz doldururken yanan genç, hava ambulansıyla İzmir

NEVŞEHİR'de, mutfakta altı açık ocağın yanında çakmağa gaz dolumu yaparken, meydana gelen parlama sonucu vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan E.A. (16), hava ambulansıyla İzmir'e nakledildi.

NEVŞEHİR'de, mutfakta altı açık ocağın yanında çakmağa gaz dolumu yaparken, meydana gelen parlama sonucu vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan E.A. (16), hava ambulansıyla İzmir'e nakledildi.
E.A., iddiaya göre, dün evdeki mutfakta açık olan ocağın yanında çakmağa gaz dolumu yaptığı sırada parlama meydana geldi. E.A., yakınlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.A.'nın vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluştuğu belirlendi. E.A.'nın, tedavi için İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. E.A., Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi'nce sağlanan hava ambulansıyla İzmir'deki hastaneye sevk edildi.


- Nevşehir
Kaynak: DHA
Nevşehir, İzmir, Güncel

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