Çakmak koleksiyonunu satışa çıkardı

ESKİŞEHİR'de Ali Çelik (39), 8 yıldır biriktirdiği yaklaşık 20 bin TL değerindeki çakmak koleksiyonunu satılığa çıkardı.

Özel güvenlik görevlisi Ali Çelik, çocukluğundan bu yana pul, para, saat, tüfek, hançer, çakmak gibi birçok eşyayı biriktirmeye başladı. Biriktirdiği eşyaların içinde özellikle çakmaklara daha çok ilgi gösteren Çelik'in koleksiyonunda 100 çakmak bulunuyor. Elindeki en yeni çakmağın 1980 yılına ait olduğunu ifade eden Çelik, koleksiyonunda Osmanlı dönemine ait birçok otantik çakmak bulunduruyor. Çakmakların çoğunun Osmanlı dönemine ait olması nedeniyle Osmanlıca öğrenen Çelik, koleksiyonundaki en eski çakmağın ise 1902 yılına ait olduğunu belirtti. Çelik, ev almak için koleksiyonunu satışa çıkardığını söyledi.

Koleksiyonu için topladığı çakmakların, Osmanlı döneminde 'Rüsumat' olarak adlandırılan vergilendirilmiş çakmaklar olduğunu belirten Çelik, "Profesyonel olarak 8 yıldır antika topluyorum. Daha önce çocukluktan bir merakım vardı. Televizyonda posta pulu, para koleksiyonu yapan insanları görüyordum. Bu işe o zamanlar başladım. Çakmak koleksiyonu serüveni ise elime Osmanlı dönemine ait bir çakmak geçmesiyle başladı. Kolay kolay eskimeyeceğini ve bozulmayacağını düşündüğüm için özellikle benzinli çakmak koleksiyonu yaptım. Elimde 100 çakmak var. Bunların en eskisi 1902, en yenisi de 1980 yılına ait. Koleksiyonumda savaş zamanında yapıldığını bildiğim, 1911 tarihinde uçaksavar mermisinden yapılma çakmak var. Yine savaş zamanında geldiğini düşündüğüm 1913 tarihli, üzerinde 'Constantinapoli' yazılı çakmak var. Osmanlıca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce rüsumlu çakmaklar da mevcut. Mermi, fotoğraf makinesi, çizme, tabanca ve farklı şekillerde çakmaklar var. Ev almayı düşündüğüm için koleksiyonumu satmaya karar verdim. Koleksiyonuma 20 bin lira değer biçtim. Bunları tek tek toplamaya çalışsanız belki 10-15 senenizi alabilir" diye konuştu. - Eskişehir

Kaynak: DHA