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Çakmak ve Şayir, çalışmaları inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

14.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:14Çakmak ve Şayir, çalışmaları inceledi
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak Dilovası'na bir dizi ziyaret gerçekleştirerek Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'i makamında ziyaret etti. Çakmak, çalışmalar hakkında bilgiler alırken çeşitli konularda da fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Dilovası Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Çakmak'ın, Başkan Şayir'i makamında ki ziyaretinin ardından ilçede sahaya çıkarak yapılan çalışmaları incelediler. Başkan Şayir, yapımı süren çalışmalar hakkında Başkan Vekili Çakmak'a bilgiler verdi. - KOCAELİ

Yaşar Çakmak, Hamza Şayir, Dilovası, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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