Haberler » Güncel » Haber

Çakmakla oynarken yangın çıkardı

AVCILAR'da çakmakla oynayan bir çocuk, odadaki eşyaların büyük bölümünün yanmasına neden oldu.

21.09.2019 12:19Çakmakla oynarken yangın çıkardı
AVCILAR'da çakmakla oynayan bir çocuk, odadaki eşyaların büyük bölümünün yanmasına neden oldu.
Yangın dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan Coşkunlar Apartmanı'nın 4'üncü katındaki evde başladı. Evde anne ve babası ile birlikte bulunan 4 yaşındaki çocuk odanın kapısını kapatarak çakmakla oynamaya başladı. Çakmak ateşi ile bazı eşyalar tutuşup alev alırken çocuk ağlayarak elindeki çakmakla diğer odada oturan babasının yanına gidince yangın çıktığı anlaşıldı. Ev sakinlerinin çabasına rağmen alevler söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye odadaki yangını diğer oda ve evlere sıçramadan söndürdü. Dumandan etkilenen çocuğun annesi ihbar üzerine gelen 112 ekibinin ambulansında bir süre tedavi edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.



Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:02 Öğrencilerin turistleri bile kıskandıran taşımalı eğitimi
13:02 "Çöp atılmaz, çöp toplanır"
13:02 Erzurum arıbahçe köyünde yangın
13:02 Konya kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarptı
13:02 Osmaniye kızını köpeklerden korumak için arıcı kıyafeti giydiriyor
13:02 Spor çift kol nakli bekleyen alihan'ın hayali, vücut geliştirme şampiyonu olmak
13:02 Ankara atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu