03.07.2019 16:25
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Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı

Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı

Denizli Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi, Adalet Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Denizli Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi, Adalet Bakanlığı tarafından kapatıldı. Ceza evindeki mahkumlar ise başka bir ceza evine nakledildi. 7 koğuşu bulunan ceza evi 1947 yılından bu yana hizmet veriyordu.

1947 yılında açılan ve o yıldan bu yana hizmet veren ceza evindeki mahkumlar jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Ceza evi personelinin de farklı yerlerdeki ceza evlerine nakledildikleri öğrenildi. Ceza evinin kapatılma gerekçesi ile ilgili ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Adalet Bakanlığı, Denizli, Çal, Güncel

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